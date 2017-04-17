Более 15 тыс бутылок спиртного под видом сока пытались провезти через Павлодарскую область

Экипаж автопатруля роты дорожно-патрульной полиции ДВД, в составе старшины полиции Мухамеджанова Толеутая и старшего сержанта полиции Рамазанова Дастана при патрулировании на загородной дороге заметили «Камаз» с государственным регистрационным номером южного региона страны, которая ехал на низкой скорости в объезд контрольно-пропускного пункта, что вызвало подозрение у полицейских, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Павлодарской области.





Остановив машину, полицейские проверили документы у водителя и пассажира, ими оказались жители Южно-Казахстанской области. С их слов, они везут более 19 тонн томатного и яблочного сока, что подтверждается имеющимися у них накладными на перевозимый груз. Но, обходя автомашину, полицейские почувствовали резкий запах алкоголя, который исходил из фуры. О своих догадках полицейские сообщили в дежурную часть, после чего автомашина КамАЗ была сопровождена в Южный отдел полиции УВД Павлодара.





При осмотре КамАЗа следственно-оперативной группой установлено, что она загружена не соком, который указан в накладной, а коньяком и вином. Всего из фуры изъято 270 коробок, в которых находилось 3 240 бутылок коньяка марки «Александр», а также ящики с вином марки «Касандра» в количестве более 12 тысяч бутылок.





Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по статье 214 УК РК.