Китайский аналог Volvo S40 показали до оригинала

Все автомобили новой марки будут постоянно подключены к высокоскоростному интернету и собственным облачным сервисам.

Новая компания Lynk & Co представила концепт своего первого седана, который обозначается просто индексом 03. Мировая премьера модели состоится в среду на международном автосалоне в Шанхае.





И внешним, и внутренним дизайном седан 03 похож на кроссовер 01, дебютировавший прошлой осенью. О силовой установке официальной информации пока нет, но и она, скорее всего, будет у этих двух моделей общей.





Создателем бренда Lynk & Co является китайский автопроизводитель Geely. Все автомобили этой марки будут построены на платформе CMA, которую Geely разработала совместно с принадлежащей ей шведской компанией Volvo Cars. Технически они будут «родственниками» моделей Volvo сороковой серии – хетчбэка V40, кроссовера XC40 и возрожденного седана S40. Помимо общего шасси, эти машины получат одинаковые трех- и четырехцилиндровые турбомоторы.





Lynk & Co позиционируется как «доступный премиум для покупателей нового поколения». Все автомобили новой марки будут постоянно подключены к высокоскоростному интернету и собственным облачным сервисам, предоставляющим широкий дополнительный функционал. Например, автовладелец сможет одолжить свою машину родственнику или другу, отправив ему на смартфон электронный ключ. На первоначальном этапе Lynk & Co будет работать только в Китае, но со временем компания должна выйти на рынки Европы и США.



