За заговор против власти лидеры киргизской оппозиции получили сроки

Первомайский районный суд Бишкека приговорил к срокам от 4 до 20 лет лидеров оппозиционного "Народного парламента", которых обвинили в организации заговора с целью свержения действующей власти Киргизии, сообщили журналистам в понедельник родственники подсудимых , передает , передает РИА Новости





Весной прошлого года Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии арестовал лидеров политического объединения "Народный парламент" после появления в интернете записей переговоров якобы лидеров объединения, участники которых обсуждают планы насильственного захвата власти.





Экс-депутат парламента республики Кубанычбек Кадыров, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, бывший госсекретарь страны Дастан Сарыгулов и Эрнст Карыбеков были обвинены в "приготовлении к насильственному захвату власти" и "приготовление к применению насилия в отношении представителя власти" УК страны.





Согласно приговору, оглашенному в понедельник судьей Абдуразаком Боромбаевым, Асанов и Кадыров приговорены к 12 годам колонии усиленного режима. Карыбеков получил 20 лет с конфискацией имущества; 70-летний бывший губернатор Таласской области и экс-глава госконцерна "Кыргызалтын" Сарыгулов осужден на 4 года условного заключения и отпущен на свободу из зала суда из-за истечения срока отбывания наказания во время предварительного заключения.





Судебные слушания прошли в закрытом режиме.



