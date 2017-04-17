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За заговор против власти лидеры киргизской оппозиции получили сроки

17 апреля 2017, 17:18

Судебные слушания прошли в закрытом режиме.

Первомайский районный суд Бишкека приговорил к срокам от 4 до 20 лет лидеров оппозиционного "Народного парламента", которых обвинили в организации заговора с целью свержения действующей власти Киргизии, сообщили журналистам в понедельник родственники подсудимых, передает РИА Новости.

Весной прошлого года Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии арестовал лидеров политического объединения "Народный парламент" после появления в интернете записей переговоров якобы лидеров объединения, участники которых обсуждают планы насильственного захвата власти.

Экс-депутат парламента республики Кубанычбек Кадыров, экс-губернатор Джалал-Абадской области Бектур Асанов, бывший госсекретарь страны Дастан Сарыгулов и Эрнст Карыбеков были обвинены в "приготовлении к насильственному захвату власти" и "приготовление к применению насилия в отношении представителя власти" УК страны.

Согласно приговору, оглашенному в понедельник судьей Абдуразаком Боромбаевым, Асанов и Кадыров приговорены к 12 годам колонии усиленного режима. Карыбеков получил 20 лет с конфискацией имущества; 70-летний бывший губернатор Таласской области и экс-глава госконцерна "Кыргызалтын" Сарыгулов осужден на 4 года условного заключения и отпущен на свободу из зала суда из-за истечения срока отбывания наказания во время предварительного заключения.

Судебные слушания прошли в закрытом режиме.

Фото: newcaucasus.com

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