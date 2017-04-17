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Новости за сегодня

Кажымурат Усенов и Муслим Умирьяев освобождены по амнистии

 

Руководитель департамента строительства в нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Кажымурат Усенов и бывший вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирьяев, осужденные по коррупционным статьям, освобождены по амнистии.

Информацию об освобождении по амнистии бывшего вице-министра сельского хозяйства Умирьяева и экс-руководителя департамента в нацкомпании Усенова подтвердили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК.

Ранее сообщалось, что экс-вице-министр сельского хозяйства Муслим Умирьяев был признан виновным в получении взятки в размере 100 тысяч долларов за оказание содействия в конкурсах по госзакупкам. Кажымурат Усенов был признан виновным в хищении более 200 миллионов тенге путем присвоения и растраты в особо крупном размере средств и нацкомпании.

 

17 апреля 2017, 17:22
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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