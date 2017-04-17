Новый бьюти-тренд из Instagram: «бровоперья» - свежий и очень странный

Нынче днём с огнём не сыщешь девушку, которая выйдет из дома с не накрашенными бровями. Да-да, брови – отдельная зона для макияжа: основательного, многоступенчатого. Их подстригают, укладывают, дорисовывают, выделяют хайлайтером, опять фиксируют. А теперь и вовсе превращают в перья.

За последние года два чего только не делали девушки со своими бровями, чтобы набрать побольше лайков в инстаграме. Красили их в необычные цвета, посыпали блёстками и обклеивали искусственными драгоценностями. А теперь и вовсе решили превратить их в сказочные перья. А что, столь желаемую всеми густоту такой трюк дарит просто мгновенно.







