Новый бьюти-тренд из Instagram: «бровоперья» - свежий и очень странный
17 апреля 2017, 17:24
За последние года два чего только не делали девушки со своими бровями, чтобы набрать побольше лайков в инстаграме.
Нынче днём с огнём не сыщешь девушку, которая выйдет из дома с не накрашенными бровями. Да-да, брови – отдельная зона для макияжа: основательного, многоступенчатого. Их подстригают, укладывают, дорисовывают, выделяют хайлайтером, опять фиксируют. А теперь и вовсе превращают в перья. А всё из-за нового инстаграм-тренда. Апогей «бровастого» безумия уже тут. Об этом пишет Novate.ru
За последние года два чего только не делали девушки со своими бровями, чтобы набрать побольше лайков в инстаграме. Красили их в необычные цвета, посыпали блёстками и обклеивали искусственными драгоценностями. А теперь и вовсе решили превратить их в сказочные перья. А что, столь желаемую всеми густоту такой трюк дарит просто мгновенно.
Необычный тренд стартовал на прошлой неделе с лёгкой руки финской визажистки Стеллы Сиронен (Stella Sironen). Девушка поделилась с многочисленными подписчиками в интсаграм фото неожиданного макияжа, главную скрипку в котором отыграли брови. Стелла разделила их пробором, расчесала обе поперечные половинки и зафиксировала их в форме перышка. И не забыла создать для своего творения специальный хештег - #featherbrows.
Хотя сама Стелла позже назвала свой комментарий насчёт «начала нового тренда» шуткой, множество девушек в сети быстро подхватило идею. И инстаграм стал постепенно наполнятся «бровоперьями».
Сколько продержится новый тренд – пока сложно спрогнозировать. Кто знает, быть может, он приживётся в макияже стильных красоток и даже в будущем пополнит копилку трендов, которые всех откровенно достали.
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