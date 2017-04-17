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Освободившегося 2 дня назад жителя Алматинской области поймали за нападение на пенсионерку

17 апреля 2017, 17:27

Подозреваемый пытался надругаться над пожилой женщиной, и ограбил ее.

В Алматинской области задержали подозреваемого в вооруженном нападении на пенсионерку, передает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, в совершении преступления подозревается 32-летний мужчина, водворенный сейчас под стражу в изолятор временного содержания.

14 апреля в Коксуский РОВД обратилась 80-летняя жительница п.Балпык би с заявлением о том, что незнакомый мужчина в алкогольном опьянении, угрожая ножом, открыто завладел ее пенсионными накоплениями в сумме 30 тысяч тенге.

В своем заявлении пожилая женщина также указала, что преступник жестоко ее избил и пытался над ней надругаться.

«Принятыми мерами оперативникам районного уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого, оказавшимся односельчанином потерпевшей. Сейчас задержанный помещен под стражу в ИВС. По фактам разбойного нападения и покушения на изнасилование начато расследование, находящееся в производстве сотрудников Коксуского РОВД», - сообщили в полиции.

Как выяснилось, подозреваемый мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности и буквально два дня назад освободился из мест заключения.

фото: kirov-portal.ru

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