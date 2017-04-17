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Экс-президенту Южной Кореи предъявлены обвинения в коррупции

17 апреля 2017, 17:27

Уголовное дело направлено в суд.

Прокуратура Сеула официально предъявила обвинения бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе, отстраненной от власти в связи с громким коррупционным скандалом, передает Русская служба BBC.

В числе обвинений, предъявленных экс-главе государства - взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное давление на бизнес и разглашение государственных секретов.
В декабре 2016 года Пак Кын Хе был объявлен импичмент, с марта этого года она содержится в следственном изоляторе в пригороде Сеула.

Судебный процесс должен начаться в ближайшие недели. Ожидается, что Пак Кын Хе останется под стражей на время судебного разбирательства, которое может продлиться около полугода.
Прокуроры заявляют, что собрали большой объем доказательств вины экс-президента. Сама Пак Кын Хе большинство обвинений отрицает.

Скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года. Журналисты одного из кабельных каналов нашли в мусорном баке отеля портативный компьютер с секретными документами, среди которых были тексты речей президента.

Позже Пак Кын Хе призналась, что в первые годы на посту советовалась со своей подругой Чхве Сун Силь при подготовке к выступлениям и в нарушение конституции допустила ее к секретным документам. Президент принесла извинения гражданам страны.

Однако следствие считает, что Чхве Сун Силь не только консультировала президента, но и, не занимая государственных постов, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя связи с главой государства.

В частности, в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Чхве Сун Силь.

Сама же Пак Кын Хе, по мнению следователей, злоупотребляла полномочиями, действуя в интересах фактического главы корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна. В частности, полагают следователи, Пак обеспечила положительный исход правительственного голосования по слиянию двух связанных с Samsung компаний, хотя по официальным прогнозам слияние должно было привести к серьезным убыткам.

Фото GETTY IMAGES

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