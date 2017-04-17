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В Москве найдено завернутое в ткань тело женщины со следами укусов

17 апреля 2017, 17:30

Предположительно, неизвестная женщина скончалась около полугода назад.

Накануне днем возле строительной площадки на Касинской улице в Москве было найдено тело неизвестной женщины. Следственные органы ГСУ СК по Москве проводят проверку по факту обнаружения тела погибшей около стройки на востоке города, передает телеканал НТВ.

Тело было завернуто в ткань. При осмотре на нем были обнаружены следы укусов животных.

ГСУ СК России по Москве: «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности погибшей».

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину смерти женщины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Фото с сайта oren.sledcom.ru

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