В Москве найдено завернутое в ткань тело женщины со следами укусов

Накануне днем возле строительной площадки на Касинской улице в Москве было найдено тело неизвестной женщины. Следственные органы ГСУ СК по Москве проводят проверку по факту обнаружения тела погибшей около стройки на востоке города,

Тело было завернуто в ткань. При осмотре на нем были обнаружены следы укусов животных.





ГСУ СК России по Москве: «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности погибшей».





Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину смерти женщины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.