В Москве найдено завернутое в ткань тело женщины со следами укусов
17 апреля 2017, 17:30
Предположительно, неизвестная женщина скончалась около полугода назад.
Накануне днем возле строительной площадки на Касинской улице в Москве было найдено тело неизвестной женщины. Следственные органы ГСУ СК по Москве проводят проверку по факту обнаружения тела погибшей около стройки на востоке города, передает телеканал НТВ.
Тело было завернуто в ткань. При осмотре на нем были обнаружены следы укусов животных.
ГСУ СК России по Москве: «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности погибшей».
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину смерти женщины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Фото с сайта oren.sledcom.ru
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