М.Нургужин: У Kazsat связь не прерывалась, она медленно угасала

Так объяснил вице - министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК недавний инцидент с потерей связи со спутником.

Связь не прерывалась, она медленно угасала из-за того, что спутник изменил свою ориентацию, то есть связь была, - так объяснил вице - министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Марат Нургужин недавний инцидент с потерей связи со спутником в рамках совместного международного круглого стола «Сотрудничество России и Казахстана: традиции победителей. История и современность», сообщает BNews.kz





«Врезультате тесного сотрудничества с российскими коллегами центра им. Хруничева в течении шести с половиной часов связь со спутником была восстановлена. Тем более телевидение не останавливалось, мы перевели на Kazsat 3. Вопросы страхования и резервирования являются одними из главных для нас», - сказал Нургужин.





В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны и аэрокосмической промышленности ит представители Российской Федерации - это известные ученые и аналитики в области оборонного комплекса, аэрокосмических исследований.





«Сегодня под эгидой Министерства обороны и аэрокосмической промышленности проводится круглый стол по сотрудничеству между Казахстаном и Россией. Данный круглый стол посвящен трем крупным событиям: это международный день полета первого человека в космос, День защитника Отечества и День победы - 9 мая. Также мы обсудим вопросы подготовкик межправительственной комиссии по космодрому Байконур», - продолжил Нургужин.





По мнению вице - министра, в аэрокосмической сфере главной площадкой сотрудничества является космодром Байконур, на котором рассматривается крупный проект создания космического ракетного комплекса «Байтерек». Кроме того,учитывая, что космодром находится в аренде, идет совместное финансирование ряда проектов по утилизации, - тех объектов, которые не пригодны для дальнейшей эксплуатации.





«Крупные проекты между Россией и Казахстаном - это создание космической системы Kazsat. Система включает в себя два космических аппарата Kazsat 2 и Kazsat 3. Они были изготовлены по заказу республиканского центра космической связи российским предприятием «Центр Хруничева» и центром информационно-спутниковых систем им.Решетнева», - отметил вице-министр.





Напомним, аренда Российской Федерацией космодрома Байконур составляет 115$ млн в год. Стоимость одного спутника Kazsat составляет порядка 60$ млн.





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