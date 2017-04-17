Машкова и Самаликова стали пятыми на чемпионате Азии

Казахстанские пляжники выступили на чемпионате Азии в Таиланде, который был объединен с турниром Samila Open.

Наилучший результат среди казахстанских дуэтов показали Татьяна Машкова и Бахтыгуль Самаликова, занявшие итоговое пятое место. На групповом этапе Машкова и Самаликова выиграли три матча из трех против команд Новой Зеландии, Таиланд и Индонезии. В 1/8 финала казахстанки в двух сетах одолели дуэт из Новой Зеландии. Остановить наших спортсменок в четвертьфинале сумели китаянки Ван и Юэ, сообщает В 1/8 финала казахстанки в двух сетах одолели дуэт из Новой Зеландии. Остановить наших спортсменок в четвертьфинале сумели китаянки Ван и Юэ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ФВ РК.





Еще один казахстанский дуэт в составе Ирины Цимбаловой и Татьяны Никитиной также успешно преодолел групповую стадию. Несмотря на два поражение от команд Гонконга и Вануату, победа над соперницами из Вьетнама позволила спортсменкам выйти в плей-офф турнира. В плей-офф Цимбалова и Никитина проиграли дуэту из Новой Зеландии. Победительницами турнира в итоге стали Луиз Боуден и Талика Клэнси из Австралии, обыгравшие в финале китаянок Ван Фань и Юэ Юань со счетом 2:0. Бронзовыми призерками стали также представительницы Австралии — Фиби Бэлл и Николь Лэйрд.





В мужской части соревнований оба казахстанских дуэта, успешно преодолев групповую стадию, не сумели пробиться в четвертьфинал. В плей-офф Александр Дьяченко и Алексей Сидоренко в упорном трехсетовом противостоянии уступили иранцам Рахману Рауфи и Бахману Салеми — 1:2. А Алексей Кулешов и Дмитрий Яковлев также в тяжелом поединке проиграли команде из Таиланда. Рауфи и Салеми в итоге стали чемпионами Азии, в трех сетах обыграв в финале индонезийцев Чандру и Асфию. Бронзовые награды завоевали австралийцы Дэмиен Шуман и Крис Макхью.