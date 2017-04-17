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В Атырау пьяный мужчина "заминировал" супермаркет

17 апреля 2017, 17:41

Задержанный недавно освободился из мест лишения свободы.

Следственный судья санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца за ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города Атырау.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 273 УК Республики Казахстан - заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма.

"10 апреля примерно 22.45 часов П.Н., находясь в нетрезвом состоянии, со своего сотового телефона в дежурную часть ЧС Атырауской области сообщил о нахождении взрывного устройства в супермаркете «Семья» в Балыкшах. На место выехали все экстренные службы. Однако при проверке в данном супермаркете взрывное устройство не было обнаружено. К сведению, П.Н. недавно освободился из мест лишения свободы и совершил новое преступление", - сообщили в суде.



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