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Новости за сегодня

Назначен новый посол Южной Кореи в Казахстане

 

Ким Дэ Сик назначен новым Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Корея в Казахстане.

Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в южнокорейском посольстве.

Как пояснили в посольстве, в разное время дипломат был сотрудником по обеспечению государственной безопасности Кореи, политологом службы дипломатической безопасности при кабинете министров, послом Республики Корея в Королевстве Оман, советником по международным отношениям провинции Чолла Намдо.

 

 

17 апреля 2017, 17:41
Источник, интернет-ресурс: Международное информационное агентство «КазИнформ»

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