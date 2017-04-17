В Таразе появится 14-ый микрорайон

Презентацию схемы генерального плана и рабочего макета 14-го микрорайона, который появится на въезде в город с восточной стороны для руководства области провел президент национальной ассоциации строительной отрасли Мухит Азербаев, передает пресс-служба акима области.





Новый микрорайон расположится на площади 100 гектаров и станет одним из привлекательных мест.





Были охарактеризованы общие принципы архитектурно-планировочной организации территории микрорайона. Показаны на схеме квартальные застройки с дворовыми пространствами, изолированными от транзитных пешеходных потоков и общественного транспорта, объекты коммерческой инфраструктуры - банки, аптеки, фитнес- центры, магазины на первых этажах жилых зданий, расположенных вдоль улицы Абая и будущей набережной.





- Восточный въезд в Тараз будет оформлен двумя девятиэтажными зданиями многофункционального назначения с размещенными в них офисами, гостиницей, ресторанами. По флангам расположатся здания торгово-развлекательного центра и магазинов формата BigBox - строительный и мебельный, а также универсам «все для дома». Композиционным центром въезда станет площадь с прогулочными зонами и зелеными газонами. В центре площади предлагается разместить стелу, символизирующую устремленность поколений к будущему, развитию, прогрессу. Одновременно с этим она будет служить основой навесной, винтовой конструкции пешеходного моста-развязки, состоящей из двух уровней. Верхний уровень прогулочного назначения, а нижний - велосипедный. Такое решение обеспечит безопасные пешеходные связки, - рассказал М. Азербаев.

По второму варианту центр площади предполагает создание прогулочной зоны вокруг ансамбля из фонтанов. Проектировщиками предлагается организовать парковую зону, которую украсит Дворец бракосочетания. Вообще микрорайон позиционируется как центр для проживания, досуга и отдыха молодежи.





Предполагается построить 355 тысяч квадратных метров жилья, то есть 5460 квартир в 49 домах. Микрорайон рассчитан на 15600 человек. Его инфраструктура будет состоять из торгово-развлекательного комплекса, Дворца бракосочетания, двух школ по 1200 мест и три детских дошкольных учреждения по 250 мест. При этом дополнительно 177 мест для дошкольников предлагается организовать на первых этажах жилых зданий. Там же разместятся реабилитационный центр, онкодиспансер, поликлиника и диагностический центр.





Карим Кокрекбаев дал указание уточнить некоторые детали, внести изменения и дополнения в проект.





Кроме того, он предложил создать технический совет по согласованию замечаний, работе над уточнениями и предложениями. В целом же проект получил положительную оценку.





Фото: www.zhambyl.gov.kz



