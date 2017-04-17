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Новости за сегодня

М.Кул-Мухаммед отчитался перед Президентом о деятельности партии «Нұр Отан»

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с первым заместителем Председателя партии «Нур Отан» Мухтаром Кул-Мухаммедом, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи глава государства заслушал отчет о деятельности партии по итогам 2016 года и ознакомился с планом работ на предстоящий период.

Н.Назарбаеву было доложено о мерах реализации важных аспектов общенациональной повестки дня, а также вопросах информирования населения о ключевых направлениях развития страны.

По информации М.Кул-Мухаммеда, количество граждан, обратившихся в структуры партии, возросло на 30% по сравнению с 2015 годом. За 2016 год поступило более 283 тыс обращений, из которых 92% уже получили положительные решения.

Также Президенту Казахстана была представлена информация по итогам встреч представителей партии с общественностью в регионах и новым форматам партийной работы, применяемым в повседневной деятельности.

 

17 апреля 2017, 17:56
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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