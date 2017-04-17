200 миллионов тенге стоила дамба, которую размыло в Атбасаре

В Министерстве внутренних дел РК обещают разобраться в вопросе качества строительства размытой паводком дамбы в районе города Атбасар Акмолинской области.

Как напомнил вице-министр внутренних дел РК Юрий Ильин, Правительство ранее поручало местным исполнительным органам (МИО) в этом году проверить все гидротехнические сооружения, которые находятся на балансе подразделения КазВодХоз, акиматов, а также тех, которые находятся частично в частной собственности, передает корреспондент Zakon.kz.

«Также по поручению - проверить порядка 26 гидротехнических сооружений, которые у нас находятся в транзитном режиме, решить их дальнейшую балансовую принадлежность: или принимают их МИО, либо какое-то частное лицо на свой баланс принимает», - сказал он в ходе брифинга в СЦК.

По его словам, дамба в районе Атбасара была завершена в ноябре 2016 года.

«Уголовное дело будет возбуждаться, соответственно, уже будут привлекаться и проектные организации, которые разрабатывали проект, и подрядные организации: была ли построена с соблюдением всех правил и норм эксплуатации данная плотина. Но все это будет выявлено в ходе следствия», - уточнил спикер.

При этом Ю. Ильин уточнил, что эта Атбасарская дамба была возведена по решению акимата Акмолинской области. Представители прессы поинтересовались степенью ответственности руководителя региона, но замглавы ведомства оставил вопрос без внимания, только назвав сумму, которая была затрачена на возведение насыпного сооружения.

«В прошлом году эта дамба была возведена по решению акима Акмолинской области. На нее выделили средства - за счет средств местного бюджета, около 200 миллионов тенге. Протяженность ее была около 15 км, насыпным способом, методом утрамбовки, был ряд шлюзов для сброса воды со стороны Атбасара. Но, с учетом повышения воды, дамба была размыта», - заключил Ю. Ильин.

Ксения Давыдова, Астана.