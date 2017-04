В соцсетях высмеяли американских дипломатов за допрос трехмесячного ребенка

Пользователи социальных сетей посмеялись над сотрудниками американского посольства в Лондоне, устроившими допрос трехмесячному ребенку, пишет РИА Новости.

Как передает газета The Guardian, младенца вызвали на допрос после того, как его дедушка по ошибке назвал малыша террористом при заполнении анкеты на визу. По словам дедушки, внук "вел себя прекрасно" во время беседы в посольстве и даже не заплакал.

'Terrorist' baby faces US embassy interview after error on visa form https://t.co/sRqWp0Zh2S