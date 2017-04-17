Прокуратура Байконура добилась защиты прав и интересов 230 детей на получение 38 млн тенге алиментов

Как указано в Декларации прав ребенка, «ребенок, ввиду его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе…».

И от того, какими они станут, зависит будущее любого государства.

Воспитание ребенка при неполноценной семье, содержащей порой только на алиментах, конечно же, требует приоритетного отношения государственной власти.

Ввиду такой высокой ответственности, со 2-го полугодия 2016 года органами прокуратуры Казахстана реализовывается проект «Алименты. 30 шагов против неуплаты».

При тесном взаимодействии с местными уполномоченными и заинтересованными государственными органами, а также организациями Российской Федерации, дислоцированными в городе Байконур, в истекшем периоде 2017 года достигнуто ряд положительных результатов.

Работа по проекту нацелена не только на правовое и процессуальное реагирование в отношении злостных неплательщиков, но и на обеспечение должников рабочими местами, доступное и понятное разъяснение их обязанностей и прав, демонстративное доведение о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственностям.

В результате за 3 месяца 2017 года трудоустроено 38 должников, зарегистрировано в качестве безработных – 11, из них 4-ым предложены рабочие места, но они, к сожалению, отказались по выдуманным причинам.

В отношении указанных лиц начато досудебное расследование по статье 139 УК РК. Двое преданы суду. По остальным уголовные дела расследуются Представительством МВД РК в городе Байконыр.

19 должников привлечено к административной ответственности по статье 669 КоАП РК, из них к 13 применен арест, другим – адмштраф, в зависимости от наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Окончено 133 исполнительных документа на 38 256 233 тенге алиментов 230 детей.

Работа в этом направлении продолжается, еженедельные результаты которой обсуждаются на межведомственном совещании прокуратуры города Байконур, где согласованно разрешаются вопросы, возникающие при взаимодействии госструктур.