Власти решили проверить жильцов дач в затопленных паводком районах

Местным исполнительным органам (МИО) будут даны поручения по определению законности многих домовладений, в том числе в окрестностях Астаны.

Паводок принес владельцам дачных домов не только проблемы с водой, но и с властями. Как сообщил заместителя внутренних дел РК Юрий Ильин, акиматы будут теперь определять законность проживания людей на дачах, превратившихся в благоустроенные дома, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на данный момент в Актюбинской области подтоплено более 500 домостроений, в основном это дачные массивы, в которых проживает население.

«Работа по эвакуации проведена, жертв и пострадавших нет. Но это дачные массивы, которые периодически попадали под подтопление при разливе реки. Но на сегодня, к сожалению, многие из этих дачных массивов превратились в благоустроенные домовладения. Поэтому задача местных исполнительных органов (МИО) сейчас будет определить законность проживания людей, каким образом были данные домовладения введены в оборот», - сказал Ю. Ильин на брифинге в СЦК.

По его словам, местным исполнительным органам (МИО) будут даны поручения по определению законности многих домовладений, в том числе в окрестностях Астаны.

«Многие из них находятся в охранной зоне наших и гидротехнических сооружений, и водных объектов», -

В то же время он проинформировал, что прогноз от Казгидромета по наступлению воды «не совсем четкий».

«На сегодня мы видим не совсем четкий прогноз от подразделений Казгидромета. В связи с малым количеством гидрометеопостов было совещание. Казгидромет признает, что в ряде регионов были ошибочные расчеты по количеству, как выпавших осадков в виде снега, так и температурного фона. Несвоевременно были сделаны расчеты по возможной паводковой обстановке. В ряде регионов большие сбросы воды. Здесь уже с учетом поступлений воды, подразделения Минсельхоза РК, отвечающие за безопасность гидротехнических сооружений, вынуждены были с целью недопущения аварийного прорыва производить аварийные попуски воды по руслам рек», - констатировал спикер.

Ю. Ильин добавил, что в течение 10 дней в Карагандинской и Акмолинской областях «будут завершены большие расходы вводы, которые идут по Ишиму».

«Вода постепенно перейдет в Сергеевское водохранилище, которое работает самосбросом по особенностям строительства. В районе Петропавловска и СКО мы ожидаем, что будут повышенные расходы воды. Работы, которые проводились МИО по защите населенных пунктов, я думаю, будут иметь свои положительные результаты. На случай осложнения обстановки, опять же, будут приниматься решения о заблаговременной эвакуации населения, оповещения, эвакуации в безопасные места», - уточнил спикер.

Также он отметил, что ответственные органы мониторят ситуацию с паводками в ВКО.

«Мы мониторим ситуацию. На большей части районов, в заговорной местности снег практически сошел. Единственное, большое количество запасов снега в горной местности, выпадение обильных осадков на этом фоне может спровоцировать образование дождевых паводков, а также процессов селевых образований, как на территории ВКО, так и на территории Алматинской области и города Алматы», - сообщил замглавы ведомства.

В ходе брифинга он высказал мнение, что «эта весна для населения Казахстана довольно необычная».

«По информации тех же подразделений Казгидромета, выпадение осадков превышает многолетние наблюдения, которые происходили на территории данных регионов. И выпадение этих осадков происходило каким-то образом точечно. Делали облеты, видели, что есть превышение многократное, есть участки, где ниже нормы. Ситуация находиться на контроле. Хочется, чтоб население, проживающее в руслах рек, в местах, которые подвержены подтоплениям, обращало внимание на работу, которая проводится МИО и подразделениями МВД. Это касается оповещений по случаю угрозы и принятиям мер по эвакуации в безопасные места», - заключил Ю. Ильин.

Ксения Давыдова, Астана.