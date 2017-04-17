В Астане пять учеников гимназии для одаренных детей попали в больницу

Заболевание детей возможно связано с употреблением в школе торта и жаркого.

И.о. руководителя Управления здравоохранения Ильяс Бакиров сообщил, что, согласно информации ГККП «Городская детская инфекционная больница» 14, 15 апреля на «скорой» были доставлены пятеро больных детей. Все они являются учениками школы-гимназии № 81 для одарённых детей «Аstana English School» 2005, 2006, 2007 г.р., передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Ученик 4 класса 14 апреля был госпитализирован в инфекционное отделение №4. Диагноз при поступлении: «ОКИ. Острый гастроэнтерит, средней степени тяжести». Жалобы при поступлении: жидкий стул, боли в животе, повышение температуры тела, слабость, снижение аппетита. С аналогичными жалобами обратились и остальные четверо детей.

Состояние детей - средней степени тяжести. Двое детей были госпитализированы, они получают соответствующее лечение в стационаре. В настоящее время динамика положительная. Остальные трое детей с рекомендациями врача направлены на амбулаторное лечение.

На данный момент самочувствие детей стабильное.

Эпидемиологическим обследованием установлено, что заболевание детей возможно связано с употреблением в школе торта и жаркого 14 апреля.

По данным Управления образования, 15 апреля специальной комиссией Департамента по защите прав потребителей г. Астаны были взяты пробы на качество продуктов и готовую продукцию. Представители СЭС провели проверку санитарного состояния столовой школы и выявили санитарную норму.

Было проведено собрание с педагогическим составом гимназии, где всех поставили в известность о произошедшем.

Школьную столовую на основании конкурса с 03.04.2017 года обслуживает поставщик ИП «Ботпанаева К.Б.».

Согласно постановлению о проведении санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий за №03/64 от 15 апреля 2017 года, нарушений не выявлено. Предложено провести ряд профилактических мероприятий.

Результаты проверки суточных проб и анализов продуктов Департаментом по защите прав потребителей будут представлены через 2-3 дня.