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В Алматы горит барахолка

17 апреля 2017, 19:07

Задымление видно в районе торгового центра "Ялян".

В Алматы вечером в понедельник, 17 апреля, наблюдается задымление в районе торгового центра "Ялян", расположенного на барахолке, передает корреспондент Zakon.kz.

Официальные представители городского департамента по ЧС на данный момент не предоставили никаких комментариев и информации.

Барахолка дымит, кто что знает ?

Публикация от Online #1ViP@kris_p_almaty🇰🇿 (@kris_p_almaty) Апр 17 2017 в 5:46 PDT

Барахолка дымит‼️🤦‍♂️ понедельник тяжёлый день для KZ 🇰🇿Актуально на 18:40 ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️ Almaty онлайн, вы будете знать где сильные пробки, ДТП, ЧП, курьёзы, ремонтные работы, рейды,все что происходит в мегаполисе и.т.д. 🍃 @kris_p_almaty @kris_p_almaty @kris_p_almaty @kris_p_almaty @kris_p_almaty Мы не против камер, мы призываем соблюдать ПДД‼️‼️‼️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️. Подписывайся к нам @kris_p_almaty @kris_p_almaty 🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿 @kris_p_almaty 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨#новости #алматы #девушка #carskz #kz #kaz #смех #КАЗАХСТАН #дтп #гаи #авто #крисп #крыса #трехношка #тренога #скорость #пдд #жолпол #каскелен #талгар #капчик #этоалматадетка #expo2017 #кризис #almaty #🇰🇿 #😂 #😉

Публикация от Online #1ViP@kris_p_almaty🇰🇿 (@kris_p_almaty) Апр 17 2017 в 5:55 PDT


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