В Алматы горит барахолка
Задымление видно в районе торгового центра "Ялян".
Барахолка дымит‼️🤦♂️ понедельник тяжёлый день для KZ 🇰🇿Актуально на 18:40 ▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️ Almaty онлайн, вы будете знать где сильные пробки, ДТП, ЧП, курьёзы, ремонтные работы, рейды,все что происходит в мегаполисе и.т.д. 🍃 @kris_p_almaty @kris_p_almaty @kris_p_almaty @kris_p_almaty @kris_p_almaty Мы не против камер, мы призываем соблюдать ПДД‼️‼️‼️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️. Подписывайся к нам @kris_p_almaty @kris_p_almaty 🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿🇰🇿 @kris_p_almaty 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨#новости #алматы #девушка #carskz #kz #kaz #смех #КАЗАХСТАН #дтп #гаи #авто #крисп #крыса #трехношка #тренога #скорость #пдд #жолпол #каскелен #талгар #капчик #этоалматадетка #expo2017 #кризис #almaty #🇰🇿 #😂 #😉
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