Посол РФ призвал казахстанское СМИ соблюдать этику при освещении терактов

Чрезвычайный и полномочный посол России в Казахстане Михаил Бочарников призвал главного редактора казахстанского издания «Деловая неделя» Махамбета Ауезова к соблюдению этических норм журналистики при освещении террористических актов.

Дипломат признал, что у него «крайнее недоумение и откровенное негодование вызвала опубликованная 7 апреля с.г. на первой полосе «Деловой Недели» редакционная статья с недвусмысленным названием «Взорванный протест», речь в которой шла о теракте в метро Санкт-Петербурга.

Бочарников убежден, что писать такие вещи для воздействия со страниц газеты на общественное мнение не просто неэтично, но «и совершенно низко, стыдно и бесчеловечно».

«Терроризм - это «красная черта», переступить которую не может никакой человек. Тем более журналист, несущий особую, профессиональную ответственность за любой свой выход на публику. Эта профессиональная ответственность должна, по определению, заставлять представителей СМИ к любой «террористической» теме подходить сверхстрого, соблюдая наивысшие стандарты, причем как служебные, так и попросту нравственные», — считает дипломат.

Посол РФ в Казахстане уверен, что варварское и подлое преступление в питерском метро, за которым в течение короткого отрезка времени последовали теракты в Швеции и Египте, в очередной раз подтвердило, что терроризм является общей для всех государств угрозой и требует максимального сплочения международного сообщества, срочных и, безусловно, эффективных коллективных мер под эгидой ООН, на основе имеющихся фундаментальных решений в сфере контртерроризма, выработанных, прежде всего, Советом Безопасности ООН. «На это, как известно, направлена и соответствующая инициатива Президента Н.А.Назарбаева», — напомнил дипломат.

«Мы всегда об этом говорили и будем дальше настаивать на том, что в борьбе с терроризмом не должно быть места пресловутым «двойным стандартам», неким «скрытым повесткам дня». Нельзя делить террористов и их пособников на «плохих» и «не совсем плохих». Недопустимо использовать террористические и экстремистские группировки в неких политических или геополитических целях, для вмешательства во внутренние дела других государств, дестабилизации «неугодных» режимов. В конечном итоге это всегда приведет к обострению глобальной угрозы терроризма, от которой не застрахован никто. Мы в очередной раз призываем международное сообщество, СМИ, учитывая их роль в современном мире, к борьбе с терроризмом и экстремизмом, во всех их формах и проявлениях, чтобы не оставлять организаторам такого рода преступлений против людей надежды, что это сойдет им с рук и будет кем-то оправдано», — призвал Бочарников.

Напомним, теракт в вагоне метро в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля. Погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист-смертник. Среди жертв теракта есть студент из Казахстана, Максим Арышев. В момент взрыва он находился в эпицентре. Девятнадцатилетнего студента похоронили на родине — в Алматы.