Суд вынес приговор по делу о драке с перестрелкой в Каскелене

В результате инцидента один человек погиб, еще трое получили ранения.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области присяжные заседатели вынесли вердикт по уголовному делу, события которого произошли 17 ноября 2016 года в центре города Каскелен, в районе автостанции. Об это сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

В тот день произошел конфликт между двумя группами людей, переросший в драку. В ходе драки конфликтующие применили огнестрельное оружие. В результате преступных действий один человек погиб, трое ранены.

Вердиктом суда один из обвиняемых признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.132 ч.4 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления), 287 ч.4 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия в группе лиц), 293 ч.3 п.2 (хулиганство с применением огнестрельного, оружия), 99 ч.1 (убийство). На основании ст.58 ч.4 по совокупности уголовных правонарушений ему окончательно назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Отбывание наказания назначено в исправительной колонии строгого режима.

Второй обвиняемый признан виновным по ст.ст.287 ч.4 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия в группе лиц), 293 ч.3 п.2 (хулиганство с применением огнестрельного, оружия) УК РК, по которым согласно ст.58 ч.3 УК РК по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказаний окончательно к отбытию назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы, отбывание наказания назначено в воспитательной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.