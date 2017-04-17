Казахстанец Жакиянов может выступить в андеркарте боя Джошуа — Кличко

29 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне украинский боксер Владимир Кличко (64-4, 53 КО) и британец Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) проведут бой в супертяжелом весе, на кону в котором будут стоять титулы WBA Super, IBF и IBO, сообщает Sports.kz.

Промоутер Джошуа Эдди Хирн сообщил, что, помимо этого поединка, в рамках вечера бокса в Лондоне состоится еще один титульный бой. Официально об этом пока объявлено не было, но ожидается, что одним из его участников станет британский боксер легчайшего веса Райан Барнетт (16-0, 9 КО).

Говоря о его потенциальном сопернике, сайт Irish-boxing.com называет наиболее вероятным вариантом казахстанца Жаната Жакиянова (27-1, 18 КО), который владеет титулом WBA (Super). Издание отмечает, что чемпион WBC Синсукэ Яманака (27-0-2, 19 КО) только недавно провел защиту титула и никогда не дрался за пределами Японии, а чемпион WBO Марлон Тапалес (29-2, 12 КО) выйдет на ринг 23 апреля. Таким образом, поединок Жакиянов — Барнетт выглядит весьма вероятным вариантом.