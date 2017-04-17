Вода на подходе

По информации акимата города Кокшетау, на данный момент все системы водоснабжения готовы к пропуску воды, но специалисты РГП «Казводхоз» поднимают давление постепенно.

В Кокшетау решается вопрос с продолжающимися перебоями в водоснабжении, причиной которой стала вот уже третья за последние несколько суток поломка на сетях в Северо-Казахстанской области, сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

Напомним: в пятницу 14 апреля в областном центре из-за аварии на водоводе из Сергеевского водохранилища была приостановлена подача питьевой воды. Силами РГП «Казводхоз» в ночь на 15 апреля порыв удалось устранить и уже в субботу после обеда первые потоки воды вновь направились в Кокшетау. Тем временем ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы» поддерживало водоснабжение на первых этажах жилых домов и в распределительных колонках посредством насосных станций ДСК, «Васильковской» и «Боровской».

Однако вечером того же дня произошла вторая авария на насосной станции Сергеевского водоотвода с электричеством из-за сильного подтопления со стороны села Ольгинка. В результате движения обильных паводковых вод пострадала часть подстанции, данная авария устранена. Сейчас насосная станция запущена.

Однако в ночь на понедельник в водоводе, из-за систематических сбоев, образовалась воздушная пробка. Данный фактор не лучшим образом повлиял на давление в трубопроводе. Именно по этой причине жители областного центра начали очередную трудовую неделю без живительной влаги.

По информации акимата города Кокшетау, на данный момент все системы водоснабжения готовы к пропуску воды, но специалисты РГП «Казводхоз» поднимают давление постепенно.

В целях обеспечения населения питьевой водой, в первую очередь привозной водой были обеспечены медико-социальные организации, пищеблоки и учреждения образования.