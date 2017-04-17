МИД РК сделал заявление по теракту в Алеппо

Министерство иностранных дел Республики Казахстан сделало официальное заявление в связи с террористическим актом вблизи сирийского города Алеппо, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Казахстан решительно осуждает акт терроризма, совершенный 15 апреля 2017 года вблизи сирийского города Алеппо. Жертвами данного преступления стали более 100 человек, эвакуируемых из района Аль-Фуа и Кефрая в рамках соответствующих договоренностей между правительством и вооруженной оппозицией.

Особое возмущение вызывает убийство невинных граждан, прежде всего детей, которое свидетельствует о бесчеловечности террористов.

Выражаем глубокие соболезнования народу Сирии, семьям и близким погибших, желаем скорейшего восстановления всем пострадавшим во время теракта. Казахстан вновь подтверждает свою поддержку бескомпромиссной борьбе с терроризмом в любых его проявлениях и призывает к укреплению координации международных усилий в этом направлении, в том числе через создание глобальной контртеррористической коалиции (сети)».