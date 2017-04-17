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У супермаркета под Лиссабоном упал самолет

17 апреля 2017, 20:53

Пять человек погибли.

Пять человек погибли в результате падения легкомоторного самолета рядом с супермаркетом близ курортного пригорода Лиссабона Кашкайше, передает Русская служба ВВС.

По данным португальских СМИ, жертвами крушения самолета, зарегистрированного в Швейцарии, стали пилот и трое пассажиров самолета. Также погиб водитель грузовика, выгружавший во время падения самолета товары около супермаркета.

Сообщается, что среди жертв трое французов и один гражданин Швейцарии.

Самолет, направлявшийся в Марсель, потрепел крушение вскоре после взлета. Причина катастрофы пока не установлена. На месте происшествия работают десятки сотрудников пожарной службы.


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