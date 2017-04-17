Актюбинцам, эвакуированным с мест подтопления, оказывается вся необходимая помощь

Вопрос оказания социальной помощи гражданам, пострадавшим в ходе весеннего паводка был обсужден в ходе совещания в акимате г. Актобе.

Заместитель акима города Лаззат Уразбаева сообщила, что распоряжением акима г. Актобе Ильяса Испанова объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Напомним, в регионе затоплено 579 дачных домов и дворов, построенных в поймах рек и водоохранной зоне, эвакуировано 1174 и спасено 69 человек. Из мест подтопления людей размещают в подготовленных местах временной эвакуации граждан, где имеются кровати, постельное белье, горячее питание. Развернуты 7 пунктов на базе СШ: из них в 4 пунктах размещены 695 человека, в том числе 210 детей. Временные центры могут принять до 300 человек.

Акимом города создана комиссия по обследованию подтопленных территорий садовых массивов, которая после спада паводковой воды проведет работу по определению нанесенного ущерба и выработке мер по устранению последствий паводка. Противопаводковому штабу поручено своевременно реагировать на обращения граждан по возникающим вопросам, обеспечить круглосуточное дежурство на местах подверженных подтоплению для возможной организации эвакуации граждан, руководству местной полицейской службы поручено обеспечить охрану общественного порядка в подтопленных территориях для предотвращения фактов мародерства.

- В настоящее время перед нами стоит задача создать необходимые условия для эвакуированных людей во временных центрах. Многие смогли взять только документы, у них не хватает самого необходимого. Городским штабом под руководством городского акимата организовано обеспечение людей во временных пунктах продуктами, горячим питанием, матрацами и постельными принадлежностями, предметами гигиены и первой необходимости за счет бюджетных средств в связи с введением ЧС. Ряд предприятий, предпринимателей, общественных организаций, группы в социальных сетях, волонтеры, просто неравнодушные граждане города в течение последних нескольких дней по своей инициативе также оказывают помощь людям, находящимся в местах временной эвакуации, осуществляют также сбор продуктов, одежды, предметов первой необходимости, - отметила Лаззат Уразбаева.

Кроме того, было отмечено, что непосредственно в акимат города, через социальные сети и СМИ поступает много предложений об оказании помощи пострадавшим, создании единого счета и аккумуляции финансовых средств для оказания организованной помощи людям из дачных массивов. Организации и учреждения города выразили готовность перечислить однодневную заработную плату в помощь пострадавшим от паводка.

Поступают предложения не только перечислить средства, передать продукты и одежду в период паводка, но и сформировать отряды волонтеров, студентов помощи людям в дачных массивах после спада воды и возвращения жителей в дома.



