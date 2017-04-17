Аким СКО Кумар Аксакалов принял новую концепцию озеленения и благоустройства Петропавловска

Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов провел рабочее совещание по вопросам благоустройства и озеленения Петропавловска. Открывая встречу, глава региона подчеркнул, что чистота, порядок в населенных пунктах должны быть на особом контроле местных исполнительных органов.

«Начались субботники. Первый прошел в минувшие выходные, следующие у нас – 22 и 29. Понятно, что субботники не должны ограничиваться только этими датами. Эти субботники – инициативы трудовых коллективов и граждан – должны проходить постоянно, в течение всего времени, когда можем этим заниматься», - подчеркнул Кумар Аксакалов.

С концепцией озеленения и благоустройства города присутствующих ознакомил аким Петропавловска Марат Тасмаганбетов. По поручению акима области, скорректирован план посадки деревьев. На текущий год запланировано высадить - 17 500 штук саженцев, протяженностью 70 км. Основные магистральные улицы, которые определены для посадки деревьев, это - Кизатова, Уалиханова, Ухабова, Сутюшева, Абая, Сатпаева, Жамбыла, Набережная, Интернациональная, Рижская, Жумабаева, Егемен Казахстан, Партизанская, Гашека, Парковая и Ауэзова.

«Все улицы города будут охвачены. Также в микрорайоне «Береке» планируется дополнительно посадить 1000 деревьев различных пород. На сегодняшний день сделана сегментация посадочного материала в количестве 17500 штук. Из них сосна будет составлять 7500, тополь - 2000, рябина - 2000, яблоня - 2000, липа – 2000, береза – 3000. 15 апреля, в день субботника, было высажено 2000 саженцев. Помимо этого было высажено 1200 саженцев учреждениями образования, 600 - председателями КСК и дорожными организациями. Работают 6 бригад - 2 бригады - на выкорчевке старых и подготовке посадочных мест, 4 бригады задействованы на посадке», - проинформировал Марат Тасмаганбетов.





Глава региона подчеркнул необходимость тщательной проверки деревьев, которые выкорчевывают, чтобы не были уничтожены здоровые.

Необходимо отметить, что в прошлом году в Петропавловске было посажено порядка 300 сосен. В этом году согласно поручению акима области запланировано - 7500 саженцев, их них 200 уже высадили. Кроме этого, в рамках озеленение будет выделен такой сегмент, как живая изгородь.

«Сегодня протяженность живой изгороди в городе составляет 10 км. В основном она состоит из яблони и дички. На сегодняшний день планируется высадка живой изгороди. Будет применен вяз мелколистный, жимолость и другие. Всего планируется высадить 25 км живой изгороди, в 2 ряда, на 1 погонном метре будет порядка 7 штук», - рассказал аким города.

«Если каждый год мы будем такое количество высаживать, то наш город станет зеленым. Зелень – это легкие города. Тем более в нашей зоне, когда зелень растет и не нужно сильно ухаживать в силу того, что достаточное количество влаги», - отметил в свою очередь глава региона.

Отдельная работа будет проведена по разбивке цветников на 16 тыс. кв. метрах. В этом году площадь увеличена на 4 тыс. кв.метра. В случае отсутствия заморозков цветы будут высажены к 9 мая.

Заслушав информацию, Кумар Аксакалов принял концепцию, отметив, что она отличается от ранее предложенной.





«Улицы основные взяты, количество взято намного больше. Удешевили мы стоимость. В прошлый раз она была дороже. Но наши предприниматели пошли навстречу. Не себе в убыток, но вместе с тем рентабельность должна быть высокой. Это все делается для города, для общества и для нашего региона. Здесь важно, чтобы не только за счет «Коммунхоза». Все граждане должны поучаствовать в субботниках, очистке территорий. Мы сами, я буду участвовать, вы, предприниматели», - сказал Кумар Иргибаевич.

Также аким области отметил, что к 1 мая КСК должны облагородить дома и дворовые территории.





«Сами, своими руками, за счет жителей КСК должны отремонтировать свои дома, свои дворы. Не за счет государства. Мы можем предоставить бордюры, еще что-нибудь, материалы. Но установить думаю, можно своими силами. То, что делается своими руками лучше и дольше служит. Сделайте хорошей традицией праздники - Наурыз и 1 мая - встречать во дворах. Понимаю, что непросто, но нужно. Людей надо объединять. А что лучше объединяет людей, если не праздники, не совместное проживание на одной территории? Просто нужно помочь в организации», - резюмировал Кумар Аксакалов.

Также в ходе совещания была озвучена информация по реконструкции главной улицы Петропавловска - Конституции Казахстана. В этом году требуется реконструкция брусчатого покрытия на улицах от Пушкина до Жумабаева, от Жумабаева до Мира, от Парковой до Ауэзова, от Ауэзова до Стеллы Независимости и площадь перед городским акиматом. На данных участках будет проведена замена брусчатки на площади на 24 тыс кв. м .

«Будет произведена замена скамеек - 32 штуки, замена урн - 32 штуки. Они будут изготовлены предприятием ТОО «Стронг сервис» который дислоцируется в городе Петропавловске. Помимо этого будет проведена замена 30 светильников форме лотоса на новые с энергосберегающими лампами. Данная работа будет выполнена ПК «Аварийная служба». Помимо этого будет выполнена выкорчевка старовозрастных деревьев - лен, тополь. Возраст которых составляет более 40 лет», - рассказал Марат Тасмаганбетов.





При этом, по поручению акима области, в благоустройстве будет задействована продукция местных производителей - брусчатка, скамьи, урны. И стоить они будут дешевле.

«Необходимое количество денег есть. Большую часть надо делать с общественностью, своими силами. После реконструкции у нас будет заменена брусчатка и сделано озеленение. Что касается старых скамеек, которые стоят. Нужно хорошо очистить металл т.к. на него десятилетиями наносилась краска. Сегодня все это имеет устаревший вид. Есть технологии - этот слой нужно убрать, довести до металла, потом покрасить. Это будет очень дешево и вид совершенно новый», - поручил глава региона

В завершение, аким области обратил внимание, на то, что в некоторых местах брусчатка, выложенная в прошлом году, пришла в негодность. Кумар Аксакалов поручил тщательно контролировать качество выполняемых работ.



