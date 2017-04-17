Чиновница попросила разрешения выпить на свадьбе дочери

В Агентстве по делам госслужбы разъяснили, как должен вести себя госслужащий на торжественных мероприятиях.

Заместителя председателя Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева спросили, может ли госслужащий принимать алкогольные напитки и какова допустимая норма.

Пользователь Кымбат Белгибаева, сказав, что работает государственным служащим, спросила заместителя председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алика Шпекбаева о допустимых нормах спиртного, а также попросила разрешения на употребление алкоголя на предстоящей свадьбе своей дочери.

"Госслужащие должны своими действиями и поведением не давать повода для критики со стороны общества. В этой связи госслужащие при принятии участия в торжественных мероприятиях должны придерживаться вышеуказанных норм поведения", — сказал в ответ Шпекбаев во время интернет-конференции на тему "Превенция коррупции, соблюдение норм служебной этики и повышение качества оказания государственных услуг".

В целом зампредседателя напомнил, что в соответствии с этическим кодексом государственные служащие во внеслужебное время должны придерживаться общепринятых морально-этических норм, не допускать случаев антиобщественного поведения, в том числе нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющего человеческое достоинство и общественную нравственность.

Фото © Sputnik / Сергей Мальгавко, источник: Sputnik Казахстан