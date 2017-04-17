Полиция Алматы обнаружила автомобили-двойники

Автомобиль-клон, скорее всего, был ввезен в нашу страну из Кыргызстана и не прошел таможенную очистку.

Владелец автомашины Toyota был удивлен, увидев «свой» чужой автомобиль, сообщает patrul.kz.

Водителя, управлявшего автомашиной Toyota серебристого цвета, полицейские задержали в результате плановой отработки. При проверке выяснилось, что техпаспорт на авто – поддельный. Липовыми оказались и государственные номера, установленные на иномарке. Хотя, как говорят инспекторы, изготовлены они были со знанием дела.

Дальнейшая проверка позволила установить, что автомобиль с аналогичными номерами, совпадающий и по марке и цвету, в городе все же существует. Найти его владельца полицейским труда не составило.

Приехав в отдел розыска, мужчина буквально опешил: "железные кони" были столь похожи, что, не вникая в мелочи, можно легко их перепутать.

Тем временем водитель автомашины – клона сообщил, что, якобы не знал о том, что техпаспорт и номера поддельные, и был уверен, что передвигается на вполне легальном авто, которое купил у знакомого еще полтора года назад.

- Также у водителя было просрочено водительское удостоверение. После чего нами были составлены административные протоколы за установку и использование подложных государственных номеров и материал был передан в УВД Медеуского района Алматы для дальнейшего разбирательства, - рассказал инспектор отдела розыска Местной полицейской службы ДВД Алматы Олжас Маликов.

В УВД Медеуского района по факту начато досудебное расследование. По предварительным данным автомобиль-клон, скорее всего, был ввезен в нашу страну из Кыргызстана и не прошел таможенную очистку.