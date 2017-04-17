Задержан один из организаторов теракта в Петербурге

В Одинцовском районе Подмосковья задержали одного из организаторов теракта в петербургском метро, выходца из Центральной Азии Аброра Азимова, сообщили РИА Новости в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что Азимов занимался подготовкой террориста-смертника Акбарджона Джалилова. При задержании у него изъяли боевой пистолет.

По данным ведомства, Азимова доставили в Следственный комитет.

Ранее в Северной столице задержали шестерых предполагаемых пособников Джалилова: Сейфуллу Хакимова, Ибрагибжона Ерматова, Дилмурода Муидинова, Бахрама Ергашева, Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова. Еще двоих подозреваемых — Шохисту Каримову и Содика Ортикова — задержали в Москве.

Во время обыска у них нашли взрывное устройство, идентичное обезвреженному на станции "Площадь Восстания".

Мощный взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро 3 апреля, погибли 15 человек, включая террориста. Позднее на станции "Площадь Восстания" нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он сначала оставил замаскированную бомбу на "Площади восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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Фото © РИА Новости. ФСБ РФ