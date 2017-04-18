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В США упал военный вертолет

18 апреля 2017, 00:51

Информации о жертвах пока нет.

Небольшой военный вертолет упал в американском городе Леонардтаун, штат Мэриленд, сообщает РИА Новости.

Телеканал распространил фото обломков машины посреди поля для игры в гольф. На месте работает полиция. Информации о жертвах пока нет.

Фото © AP Photo/ Ben Curtis



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