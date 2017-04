В США упал военный вертолет

Небольшой военный вертолет упал в американском городе Леонардтаун, штат Мэриленд, сообщает РИА Новости.

Телеканал распространил фото обломков машины посреди поля для игры в гольф. На месте работает полиция. Информации о жертвах пока нет.

#Breaking: Emegency personnel responding to a helicopter crash at Breton Bay Golf & Country Club in St. Mary's County #Maryland (viewer pic) pic.twitter.com/sulSEdbA1N