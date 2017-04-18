В США упал военный вертолет
Информации о жертвах пока нет.
Небольшой военный вертолет упал в американском городе Леонардтаун, штат Мэриленд, сообщает РИА Новости.
Телеканал распространил фото обломков машины посреди поля для игры в гольф. На месте работает полиция. Информации о жертвах пока нет.
#Breaking: Emegency personnel responding to a helicopter crash at Breton Bay Golf & Country Club in St. Mary's County #Maryland (viewer pic) pic.twitter.com/sulSEdbA1N— Tom Fitzgerald (@FitzFox5DC) 17 апреля 2017 г.
Фото © AP Photo/ Ben Curtis
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