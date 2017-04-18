Ирландские болельщики записали обращение к Головкину

"Мы любим твой бокс, мы любим бокс Сондерса, так дайте фанатам то, чего они хотят!"

Компания любителей бокса из Ирландии обратилась к казахстанскому боксеру Геннадию Головкину (37-0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Геннадий „GGG“ Головкин, мы уважаем тебя. Мы — это фанаты Билли Джо Сондерса. Ты говоришь, что готов драться с кем угодно, так подпиши контракт — скажи это своим менеджерам! Если ты потерял ручку, то вот она [показывает ручку]. Мы знаем, что ты хороший парень. Мы любим твой бокс, мы любим бокс Сондерса, так дайте фанатам то, чего они хотят! Если ты хочешь этот пояс [WBO], так забери его!» — говорят болельщики в видеообращении.

Ранее в прессе активно муссировались слухи о возможном бое Головкина с британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО) в июне в Астане, однако, по информации Yahoo! Sports, их поединок не состоится: команда GGG решила сосредоточиться на бое с мексиканцем Саулем Альваресом (48-1-1, 34 КО) в сентябре.



