Меланья Трамп напомнила мужу положить руку на сердце во время гимна

Президент США забыл приложить руку к груди во время исполнения государственного гимна, и Меланья Трамп напомнила об этом своему супругу, пишет РИА Новости.

Сцена произошла в Белом доме во время традиционной пасхальной церемонии, на которой присутствовал Дональд Трамп с женой и сыном Бэрроном. Инцидент сняли на видео журналисты CNN.

Melania appears to subtly nudge Trump during national anthem, reminding him to lift his hand https://t.co/NZoaj1H2zNhttps://t.co/BJN3bdGh1W