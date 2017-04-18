Меланья Трамп напомнила мужу положить руку на сердце во время гимна

Президент США забыл приложить руку к груди во время исполнения государственного гимна, и Меланья Трамп напомнила об этом своему супругу, пишет РИА Новости.

Сцена произошла в Белом доме во время традиционной пасхальной церемонии, на которой присутствовал Дональд Трамп с женой и сыном Бэрроном. Инцидент сняли на видео журналисты CNN.

Melania appears to subtly nudge Trump during national anthem, reminding him to lift his hand https://t.co/NZoaj1H2zNhttps://t.co/BJN3bdGh1W — CNN (@CNN) 17 апреля 2017 г.

При звуках гимна США Меланья и Бэррон приложили руки к груди, а сам президент сперва забыл это сделать. Первая леди движением руки напомнила Трампу о правилах поведения при исполнении гимна.

Фото © AP Photo/ Evan Vucci