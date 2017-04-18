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Меланья Трамп напомнила мужу положить руку на сердце во время гимна

18 апреля 2017, 01:15

Первая леди движением руки напомнила Трампу о правилах поведения при исполнении гимна.

Президент США забыл приложить руку к груди во время исполнения государственного гимна, и Меланья Трамп напомнила об этом своему супругу, пишет РИА Новости.

Сцена произошла в Белом доме во время традиционной пасхальной церемонии, на которой присутствовал Дональд Трамп с женой и сыном Бэрроном. Инцидент сняли на видео журналисты CNN.

При звуках гимна США Меланья и Бэррон приложили руки к груди, а сам президент сперва забыл это сделать. Первая леди движением руки напомнила Трампу о правилах поведения при исполнении гимна.

Фото © AP Photo/ Evan Vucci


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