КНДР заявила о намерении проводить ядерные испытания еженедельно

В Пхеньяне таким образом ответили на слова вице-президента США Майка Пенса, угрожавшему "покарать" страну в случае провокаций.

Замминистра иностранных дел КНДР Хан Сонг Рюль заявил, что Северная Корея продолжит испытания ядерных ракет, несмотря на международное осуждение и усиление военной напряжённости с Соединёнными Штатами. Он отметил, что КНДР будет проводить тесты каждую неделю. Слова политика приводит BBC.

— Мы будем проводить больше ракетных испытаний на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе, — сказал Хан Сонг Рюль.

Он добавил, что война может начаться, если США предпримут военные действия.

Сегодня вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею пригрозил КНДР "карательными мерами" в случае новых провокаций.

Фото: © REUTERS/Damir Sagolj