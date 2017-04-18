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КНДР заявила о намерении проводить ядерные испытания еженедельно

18 апреля 2017, 01:58

В Пхеньяне таким образом ответили на слова вице-президента США Майка Пенса, угрожавшему "покарать" страну в случае провокаций.

Замминистра иностранных дел КНДР Хан Сонг Рюль заявил, что Северная Корея продолжит испытания ядерных ракет, несмотря на международное осуждение и усиление военной напряжённости с Соединёнными Штатами. Он отметил, что КНДР будет проводить тесты каждую неделю. Слова политика приводит BBC.

— Мы будем проводить больше ракетных испытаний на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе, — сказал Хан Сонг Рюль.

Он добавил, что война может начаться, если США предпримут военные действия.

Сегодня вице-президент США Майк Пенс в ходе визита в Южную Корею пригрозил КНДР "карательными мерами" в случае новых провокаций.

Фото: © REUTERS/Damir Sagolj


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