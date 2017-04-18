Дожди и грозы сохранятся на территории Казахстана во вторник
18 апреля 2017, 06:00
Местами по республике ожидаются туман, порывистый ветер.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится дождь, на юго-востоке с грозами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
Местами по республике ожидаются туман, порывистый ветер.
В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, местами – туман.
В Северо-Казахстанской области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, ночью местами ожидается туман. В Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами – туман.
В Актюбинской, Карагандинской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.
В Алматы днем 13°, частично облачно.
В Астане днем 14°, ясно.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Delfi
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