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Дожди и грозы сохранятся на территории Казахстана во вторник

18 апреля 2017, 06:00

Местами по республике ожидаются туман, порывистый ветер.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится дождь, на юго-востоке с грозами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.

Местами по республике ожидаются туман, порывистый ветер.

В Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с, местами – туман.

В Северо-Казахстанской области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, ночью местами ожидается туман. В Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами – туман.

В Актюбинской, Карагандинской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.

В Алматы днем 13°, частично облачно.

В Астане днем 14°, ясно.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: Delfi

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