Отрубить голову предполагаемому насильнику девочки собирались ее родные

Они рассказали о том, какие ужасы довелось пережить 8-летнему ребенку. Судя по всему, от смерти ученицу второго класса спас другой школьник, случайно оказавшийся на месте преступления.

Вероятного педофила, что набросился на девочку в селе Тургень, взяли под стражу на два месяца. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы случайные прохожие не отогнали педофила.





В этот вечер одиннадцатиклассник Тимурбек Жамаладдинов выгонял скот на выпас и услышал крики ребенка.





- Девочка плакала. Кричала: «Помогите!». Я сказал мужчине, который держал ребенка: «Отпусти!». Он отпустил и начал убегать. Потом я девочку проводил. Она вспомнила про свой портфель, мы вернулись назад и забрали ее рюкзак, - рассказал Тимурбек Жамаладдинов.





Тимурбек довел девочку, с которой учится в одной школе в селе Тургень, до дома. Увидев избитого ребенка, родственники сразу бросились на поиски того, кто поднял на него руку.





- Доходим сюда. Он с угла выходит. Она говорит: «Вот он, вот он!» Мы бежим, его здесь валим. Я, что, правда, топор поднял, хотел разрубить ему голову. Из этого дома, из того, соседи выбежали. Шум, гам. Говорят: не надо, не надо. Потом чуть-чуть, шок прошел, успокоились. Спасибо соседям, вызвали участковых, - сказал дедушка пострадавшей Халид Татаев.





Обошлось без самосуда. Полицейские увезли предполагаемого обидчика девочки в отделение. Им оказался житель села Тургень. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетней.





- Назначены соответствующие экспертизы, также решается вопрос о поощрении лиц, оказавших содействие в задержании подозреваемого,-заявил руководитель пресс-службы ДВД Алматинской области Айман Мырзекова





После случившегося, 12 часов, рассказывают родные девочки, они мотались из одной больницы в другую. Нигде, по их словам, не хотели оказывать медпомощь, а за томографию даже потребовали деньги. . Ей поставили диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга с контузией и ушибом глазного яблока. Теперь врачи проводят собственное расследование и выясняют, действительно ли нарушили клятву Гиппократа.





- После предоставления официальных данных мы можем дать конкретное заключение: была ли вина врачей, в чем вина врачей, на каком этапе врачи нарушили медицинскую этику и на каком этапе не была оказана медицинская помощь. Касательно оплаты медицинских услуг – специальная комиссия будет разбираться, прокомментировал зам. руководителя Управления здравоохранения Алматинской области Ержан Сулейменов.





Напомним, нападение произошло 14 апреля. Мужчина пытался изнасиловать 8-летнюю девочку.