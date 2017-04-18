Жительница Костаная обнаружила в купленной рыбе непонятного монстра
18 апреля 2017, 06:40
Щука открыла новое животное в Костанайской области.
Жительница Костаная Людмила Шеферович в купленной рыбе обнаружила существо длинной 23 сантиметра,передают Костанайские новости.
Круглое туловище, без чешуи, возле головы находились семь дырочек с каждой стороны. Находка скорее была похожа на крупного червя или змею.
– Мой муж купил на рынке щуку. Она была, наверное, больше метра. Когда я стала ее разделывать, в желудке обнаружилось это чудо. Щуку, вероятно, поймали буквально сразу после того, как она заглотила жертву, так как она почти не пострадала, - рассказала женщина.
Непонятным существом оказалась минога.
- Это минога, древнее животное. Говорите, в щуке нашли? Интересно, откуда эта щука к нам приплыла. Если бы вы открыли ее пасть, то сильно бы удивились – там, как в фильмах ужасов. Вся ротовая полость в зубах. Ими она впивается, вгрызается в рыбу – вообще, это паразит... И удивительно, что щука ее поймала – миноги плохо плавают, ведут малоподвижный образ жизни и прячутся на дне, в иле. Ждут свою жертву..., - заявил сотрудник областного краеведческого музея Андрей Андрющенко.
Фото: kstnews.kz
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