Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает, что международные обязательства Республики Казахстан требуют перехода на новые стандарты оказания таможенных и иных приграничных услуг отечественным экспортерам и импортерам. Вопросы интеграции информационных систем государственных органов, внедрения электронного декларирования и «Е-окна» являются краеугольным камнем в процессах упрощения таможенных формальностей.

Проект по разработке ИС «Астана -1» осуществляется в соответствии с договором, подписанным в сентябре 2015 года между КГД МФ РК и Конференцией ООН по итогам и развитию (ЮНКТАД).

Внедрение производится на платформе программного обеспечения «АСИКУДА», адаптированной с учетом условий Казахстана - Информационная система «Астана -1».

Задачами Проекта являются: оптимизация таможенной политики и процедур, в соответствии с нормами ВТО, международными стандартами и передовой практикой, внедрение системы электронного декларирования, способствование сокращению количества документов для экспорта и импорта и времени их обработки, внедрение передовых методик управления рисками и пост - аудита, другими словами, упрощение таможенных формальностей - один из наиболее актуальных на сегодняшний день вопросов.

В рамках подготовки к внедрению ИС «Астана - 1», Учебно-методическим центром Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, в период с 10 по 14 апреля 2017 года был проведен практический семинар на тему: «Информационная система «Астана -1» (Асикуда)», где приняли участие ведущие специалисты территориальных подразделений Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Состоялась встреча участников семинара с членами рабочей группы, ответственных за разработку и внедрение ИС «Астана - 1», осуществлен взаимообмен по апробации «пилотного» режима ИС «Астана - 1» в 4-х регионах (г.г. Астана, Алматы, Карагандинская и Алматинская области).