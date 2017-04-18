В США ящерица стала сотрудником полиции
18 апреля 2017, 07:03
Бородатая рептилия по кличке Айро приняла присягу и получила отличительный знак полицейского.
Полицейские из департамента города Эйвондейл, штат Аризона, приняли на службу ящерицу, передает РИА Новости.
О пополнении своих рядов служители правопорядка объявили на странице подразделения в соцсети Facebook.
Бородатая рептилия по кличке Айро приняла присягу и получила отличительный знак полицейского.
Рептилия начала "карьеру" в рядах правоохранительных органов в апреле 2016 года. Ящерицы этого вида, как утверждают исследователи, благодаря острому обонянию, могут искать запрещенные вещества намного эффективнее, чем собаки из кинологической службы.
Фото: соцсети
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