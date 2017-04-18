Землетрясение произошло в 844 км от Алматы
18 апреля 2017, 08:06
Сведений об ощутимости не было.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 18 апреля 2017 года в 05 час 04 мин 41 сек по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
«Эпицентр землетрясения расположен в 844 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда MPV 5.6. Координаты эпицентра 37.03° с.ш. 71.13° в.д. Глубина 60 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - сообщили в ведомстве.
Фото: vseznaika.org
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