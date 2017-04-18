В пустой квартире Лагоса нашли 43 миллиона долларов

Помещением длительное время никто не пользовался, в него иногда приходила изможденная женщина в грязной одежде.

Больше $43 миллионов обнаружены и изъяты в нигерийском доме в ходе операции, которую провело спецподразделение по борьбе с коррупцией, передает Strana.ua.





Сообщается, что помещение пустовало. А выйти на хранилище нелегальной наличности помог анонимный информатор. Он сообщил о подозрительной активности в одной из квартир в районе Осборн-Тауэрс города Лагос.





Человек увидел, как в квартиру входили и выходили люди с сумками, в которых якобы была одежда.





По информации охранников жилого комплекса, помещением длительное время никто не пользовался, в него иногда приходила изможденная женщина в грязной одежде.





Получив судебный ордер, силовики выломали дверь четырехкомнатной квартиры на седьмом этаже здания. Внутри они обнаружили три несгораемых шкафа, заполненных аккуратно упакованными пачками валюты. В общей сложности правоохранители изъяли $43 миллиона, более 27 тысяч фунтов стерлингов и более 23 миллионов нигерийских найр.











