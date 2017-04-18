Безумную битву слона и крокодила сняли на видео
18 апреля 2017, 09:26
На помощь слону поспешил его сородич, находившийся неподалеку.
Пользователи Сети обсуждают схватку, которая развернулась в Национальном парке Ливонди, расположенном в Малави. На кадрах ролика борьбу завязали слон и крокодил, передает телеканал "РенТВ".
Ролик снял биолог, который наблюдал за поединком, находясь в лодке. По его словам, он до последнего момента не понимал всю серьезность ситуации.
Хладнокровная рептилия терпеливо дожидалась жертву в водоеме. Все внимание крокодил сосредоточил на слонах, которые пришли на водопой. Как только гигант подступил к воде, хищник молниеносно схватил его за хобот зубами.
На помощь слоненку поспешил его старший товарищ, который обрушил свой гнев на рептилию. При этом не уточняется, насколько серьезные повреждения получили животные.
Видео: Daily Mail
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4854377-de4ad15c0849ba95275513bec3d6f31d
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...