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Безумную битву слона и крокодила сняли на видео

18 апреля 2017, 09:26

На помощь слону поспешил его сородич, находившийся неподалеку.

Пользователи Сети обсуждают схватку, которая развернулась в Национальном парке Ливонди, расположенном в Малави. На кадрах ролика борьбу завязали слон и крокодил, передает телеканал "РенТВ".

Ролик снял биолог, который наблюдал за поединком, находясь в лодке. По его словам, он до последнего момента не понимал всю серьезность ситуации.

Хладнокровная рептилия терпеливо дожидалась жертву в водоеме. Все внимание крокодил сосредоточил на слонах, которые пришли на водопой. Как только гигант подступил к воде, хищник молниеносно схватил его за хобот зубами.

На помощь слоненку поспешил его старший товарищ, который обрушил свой гнев на рептилию. При этом не уточняется, насколько серьезные повреждения получили животные.


Видео: Daily Mail

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