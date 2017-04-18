Безумную битву слона и крокодила сняли на видео

Пользователи Сети обсуждают схватку, которая развернулась в Национальном парке Ливонди, расположенном в Малави. На кадрах ролика борьбу завязали слон и крокодил , передает , передает телеканал "РенТВ"





Ролик снял биолог, который наблюдал за поединком, находясь в лодке. По его словам, он до последнего момента не понимал всю серьезность ситуации.





Хладнокровная рептилия терпеливо дожидалась жертву в водоеме. Все внимание крокодил сосредоточил на слонах, которые пришли на водопой. Как только гигант подступил к воде, хищник молниеносно схватил его за хобот зубами.





На помощь слоненку поспешил его старший товарищ, который обрушил свой гнев на рептилию. При этом не уточняется, насколько серьезные повреждения получили животные.







