Девять граждан Узбекистана пытались пересечь Казахстан в тайнике грузовика
18 апреля 2017, 09:36
Суд признал мигрантов виновными в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение режима государственной границы Республики Казахстан» и наложил административное взыскание в виде выдворения за пределы страны.
В Узункольском районе девять граждан Узбекистана, пытавшиеся незаконно пересечь государственную границу в тайнике грузовика, выдворены за пределы Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.
Девять граждан Узбекистана выдворены на днях постановлением Узункольского районного суда за пределы республики. Все они в возрасте от 22 до 35 лет пытались нелегально пересечь границу Казахстана, следуя в Россию. Среди них одна 33-летняя женщина.
«11 апреля около пяти часов утра пограничным нарядом досмотра транспортных средств и грузов в пункте автомобильного пропуска ОТПК «Убаган» в грузовике были обнаружены, и задержаны девять граждан Республики Узбекистан. Чтобы пересечь границу, молодые люди скрылись в специально оборудованном тайнике под грудой металлолома. В суде они объяснили попытку пересечь границу ограничением на въезд в Российскую Федерацию», — говорится в материалах суда.
Суд признал мигрантов виновными в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение режима государственной границы Республики Казахстан» и наложил административное взыскание в виде выдворения за пределы страны.
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