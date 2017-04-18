В Актобе студентки решили отравиться газом, потратив деньги на оплату учебы

Семнадцатилетние студентки из Актау и Мартука учатся на втором курсе и живут в общежитии колледжа. Две подруги получили деньги от родителей для оплаты учебы. Однако не удержались и потратили их, пишет пишет АктобеТаймс





Девушки сняли квартиру и решили покончить с собой. 9 апреля экстренным службам сообщили, что из квартиры дома на улице Ломоносова идет запах газа. Пострадавших привезли в детскую больницу. Полиция нашла в квартире 2 бутылки алкогольного коктейля и лекарства.





- Девушки не успели отравиться газом, - говорит заведующая отделением областной детской больницы Жамиля Изимова.





– Сутки они были под наблюдением врачей, потом их выписали. В компании была еще третья подруга. Но она отказалась принимать в этом участие. И сразу сообщила родителям о намерениях подруг. По сути, третья девочка спасла им жизни. Взрослые быстро подняли тревогу.





Елена Рышкина