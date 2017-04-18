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В Актобе студентки решили отравиться газом, потратив деньги на оплату учебы

18 апреля 2017, 09:46

Жизнь двум юным девушкам спасла их подруга, сообщившая родителям о намерениях студенток.

Семнадцатилетние студентки из Актау и Мартука учатся на втором курсе и живут в общежитии колледжа. Две подруги получили деньги от родителей для оплаты учебы. Однако не удержались и потратили их, пишет АктобеТаймс.

Девушки сняли квартиру и решили покончить с собой. 9 апреля экстренным службам сообщили, что из квартиры дома на улице Ломоносова идет запах газа. Пострадавших привезли в детскую больницу. Полиция нашла в квартире 2 бутылки алкогольного коктейля и лекарства.

- Девушки не успели отравиться газом, - говорит заведующая отделением областной детской больницы Жамиля Изимова.

– Сутки они были под наблюдением врачей, потом их выписали. В компании была еще третья подруга. Но она отказалась принимать в этом участие. И сразу сообщила родителям о намерениях подруг. По сути, третья девочка спасла им жизни. Взрослые быстро подняли тревогу.

Елена Рышкина
Фото с сайта aktobetimes.kz

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