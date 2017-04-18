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Президент Узбекистана: СМИ: Чиновники будут работать 24 часа в сутки

18 апреля 2017, 09:48

"Либо вы наконец станете работать, либо освободите своё место".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что чиновников в стране ждут большие перемены и он готов сделать так, что в ближайшие два года они будут работать 24 часа в сутки, пишет RT со ссылкой на международное информационное агентство «Фергана».

В социальные сети попала аудиозапись, на которой слышно, как лидер страны критикует чиновников высокого ранга и, по сути, объявляет «чрезвычайное положение» («фавкулодда вазият»). По данным агентства, запись выступления главы государства была сделана несколько дней назад.

«Вот вы думали, зачем мы объявили «Год диалога с народом»? Думали, что всё будет по-прежнему? Нет, как было раньше — теперь так не будет. Либо вы наконец станете работать, либо освободите своё место. Все вы погрязли в грязи, в коррупции! Ваше счастье, что пока нет необходимого количества кадров: это наша главная беда. Но через два года мы подготовим кадры. Придут новые, молодые люди», — заявил президент, пригрозив, что до момента замены чиновники будут работать по 24 часа в сутки, а без его разрешения никто не посмеет уйти домой.

При этом Мирзиёев добавил, что контролировать работу государственных управленцев в регионах станут некие «специальные отделы». В декабре 2016 года Мирзиёев заявил, что правительство разработает стратегию развития страны на 2017—2021 годы.

Фото: euroradio.fm

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