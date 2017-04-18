Назарбаеву рассказали об археологических раскопках в Монголии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в понедельник, 17 апреля, провел встречу с президентом Международной Тюркской академии Дарханом Кыдырали, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время встречи Главе государства были представлены отчеты о деятельности Тюркской академии и исполнении поручений Президента Казахстана.

Д.Кыдырали доложил Нурсултану Назарбаеву о перспективах работы Академии в рамках опубликованной статьи «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», а также об итогах проведенного международного симпозиума в штаб-квартире ООН и гуманитарного форума «Ұлы Дала».

По информации Д.Кыдырали, Международной Тюркской академией проведены археологические раскопки на территории Монголии, в ходе которых был обнаружен ряд новых артефактов древнетюркского времени.

По итогам встречи Глава государства высоко оценил деятельность академии и дал ряд конкретных поручений.