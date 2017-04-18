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Новости за сегодня

В МВД рассказали о борьбе с паводками

 

С начала паводка подразделениям МВД и местными исполнительными органами возведено более 22 км временных дамб, набрано и уложено более 119 тыс. мешков, откачано более 643 тыс. м³ талой воды. Об этом Zakon.kz сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

В целях оперативного и адекватного реагирования на угрозы и возникновения ЧС заблаговременно МВД на случай осложнения паводковой ситуации создана группировка сил и средств численностью 12 471 человек, 1 955 ед. техники, 19 вертолетов и 302 ед. плавсредств.

В оперативном резерве МВД в воинских частях гражданской обороны Национальной гвардии подготовлены 3 палаточных лагеря на 3 тыс. пострадавших. Отработаны маршруты движения 413 патрульных машин полиции для оповещения населения в паводкоопкасных населенных пунктах.

На случай эвакуации населения подготовлено более 1707 пунктов приема населения.

 

18 апреля 2017, 09:15
Источник, интернет-ресурс: КЧС МВД РК, МЧС РК (http://emer.gov.kz)

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