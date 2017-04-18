Сенатор Айтимова: «Объекты культурного наследия Казахстана необходимо сделать доступными»

Правительству предстоит кропотливая, продуманная и ответственная работа по началу перевода казахского языка на латинскую графику. Об этом заявила председатель комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Бырганым Айтимова, пишет «Казинформ».

Триединая задача модернизации нашей страны решается в полном смысле этого слова. Определены векторы важнейшего обновления политического и экономического развития. Недавно внесены изменения в Конституцию. Программная статья Президента «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» направлена на третью часть модернизации общественного сознания сильной нации, на которой зиждется любое государство. Елбасы предлагает повысить ответственность за будущее страны всех казахстанцев через призму духовного самосознания, отметила сенатор.

«Вопросы сохранения национальной идентичности казахского народа все эти годы обсуждались в кругах интеллигенции и общества в целом. Наши известные обычаи, сложившиеся веками традиции, устное музыкальное и поэтическое творчество, язык, устойчивый пласт духа нации были, есть и должны быть основой нашей духовной культуры. Президент выносит на повестку дня наряду с поднятием уровня общественных и гуманитарных наук, культом знаний, возвращение исконных понятий и чувств патриотизма»¸- подчеркнула Бырганым Айтимова.

По ее мнению, необходимо акцентировать внимание не только государственных структур, но и граждан страны на краеведческую работу и любви к малой родине. Ведь невозможно научиться всю страну и весь народ любить, если ты не испытываешь любовь к земле, где ты родился и вырос. Программа «Туған жер», а впоследствии «Туған ел» весьма актуальна для молодежи. Язык - один из важнейших составляющих национальной идентичности, вот почему в программной статье Н.А. Назарбаева на самое ближайшее время поручается подготовить поэтапный переход казахского языка на латиницу. История народа помнит, как приходилось перестраиваться и не раз в угоду политическим моментам графике родного казахского языка.

«Вопрос перехода на латиницу обсуждался в научной среде еще тогда, когда я была министром образования в 2004-2006-х годах. В те годы мы объясняли, что этот вопрос важный, но его нужно внимательно изучить, рассмотреть и вернуться к этой теме тогда, когда это будет возможно. Сегодня Глава государства говорит о том, что время наступило», - сказала Бырганым Айтимова.

В современной действительности такая трансформация продиктована особенностью современных коммуникаций и скоростью информатизации. Правительству предстоит кропотливая, продуманная и ответственная работа по началу перевода казахского языка на латинскую графику. И здесь без привлечения опытных специалистов, создания государственной комиссии, без изучения опыта зарубежных стран не обойтись.

«Депутатам предстоит выполнить огромный объем работы для реализации предложений Президента. Сейчас мы должны будем рассмотреть все предложения Правительства, государственных органов по реализации конкретных задач. Предстоит пересмотреть законы о культуре, архитектуре, образовании, туризме. Мы должны определить все объекты культурного наследия, которые требуют восстановления и реставрации, а также создать инфраструктуру и сделать доступными для туристов. Это касается не только более 220 памятников истории и культуры республиканского уровня, но и тысячи объектов в регионах и особенные интересующие многих людей места, такие, как Байконур, нематериальное культурное наследие казахов, другое.

Мы, депутаты, будем разъяснять народу всю ценность предложенной Президентом Казахстана духовной модернизации и необходимость реального включения всех на достижение целей - быть среди наиболее развитых стран мира», - резюмировала сенатор.