Гонщик AstanaProTeam выиграл первый этап "Альпийского тура"

Итальянский легионер казахстанского велоклуба AstanaProTeam Микеле Скарпони в понедельник выиграл первый этап многодневной шоссейной гонки "Альпийский тур", проходящей по дорогам Италии и Австрии

Итальянский легионер казахстанского велоклуба AstanaProTeam Микеле Скарпони в понедельник выиграл первый этап многодневной шоссейной гонки "Альпийский тур", проходящей по дорогам Италии и Австрии , пишет

На отрезке протяженностью 142,3 километра Скарпони показал время 3 часа 32,15 секунды, опередив британца Герайнта Томаса из "конюшни" Sky на 0,04 секунды. Француз Тибо Пино, финишировавший третьим, отстал от победителя на 0,06 секунды.





Еще один представитель "Астаны" итальянец Дарио Катальдо завершил этап в первой десятке, финишировав шестым и отстав от своего соотечественника на 10 секунд. Девятнадцатым был на финише испанский гонщик казахстанского клуба Луис Леон Санчес, проигравший Скарпони 22 секунды. Лучшим из казахстанских гонщиков на этом отрезке был Андрей Зейц, финишировавший 89-м, 92-м на финише был казахстанец Жандос Бижигитов. "Альпийский тур" финиширует 21 апреля.



